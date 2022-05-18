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İsveç ve Finlandiya resmen NATO'ya başvurdu

İsveç ve Finlandiya resmen NATO'ya başvurdu
İsveç ve Finlandiya resmen NATO'ya başvurdu

Finlandiya ve İsveç NATO’ya resmi üyelik başvurusunu yaptı.

İsveç ve Finlandiya resmen NATO'ya başvurdu - Tıkla İzle

Finlandiya'nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Korhonen ve Wernhoff, canlı yayında başvuru belgelerini Stoltenberg'e teslim etti. NATO temsilcilerinden başvuru belgelerini alan Stoltenberg yaptığı açıklamada, “Her ulusun kendi yolunu seçme hakkı vardır. Siz de uzun demokratik süreçlerden sonra seçiminizi yaptınız. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma taleplerini memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Her iki ülkenin de NATO'nun yakın ortakları olduğunu belirten Stoltenberg, “NATO'ya üyeliğiniz ortak güvenliğimizi güçlendirecektir. Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Müttefikler NATO yolunda atacağınız sonraki adımları değerlendirecek” ifadesini kullandı.

Tüm ülkelerin ulusal güvenlik çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, “Tüm meseleler üzerinde çalışmaya ve hızlı sonuçlara ulaşmakta kararlıyız. Geçtiğimiz birkaç gün içinde müttefiklerin Finlandiya ve İsveç'in güvenliğini taahhüt eden çok sayıda açıklamasını gördük. NATO, Baltık Denizi bölgesinde zaten teyakkuzda. NATO ve müttefik kuvvetleri gerektiği gibi uyum sağlamaya devam edecek” şeklinde konuştu.

NATO'nun genişlemesi konusunda tüm müttefiklerin aynı fikirde olduğunu belirten Stoltenberg, “Hepimiz bir arada durmamız gerektiği konusunda hemfikiriz” dedi.

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