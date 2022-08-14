İşyeri hekimlerine müjde

İşyeri hekimi olarak çalışan K.Y'nin iş sözleşmesi, ‘işyerindeki is sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ortak sağlık ve güvenlik biriminden alınmasına karar verilmesi' sebebiyle feshedildi. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan Dr. Y., feshin geçersiz olduğunu öne sürdü.

Mahkeme; davacı sağlık personelinin yeterliliğe sahip olmadığını gösterir nitelikte delil sunulmadığı gerekçesiyle feshin geçersizliğine ve davacının ise iadesine karar verdi. Davalı şirket, karara karşı istinaf yoluna başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi, davalı işverenin sağlık görevinin ortak sağlık ve güvenlik biriminden alma yönünde karar aldığı ve bu karar doğrultusunda da işinin niteliği gereği iş yerinin farklı bir bölümünde istihdamı da fiilen mümkün olmayan davacının, is akdinin geçerli nedenle feshedildiğine hükmetti. Davalı bu kez kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; işyeri hekiminin feshini yasaya aykırı buldu. Kararda şöyle denildi:

"Başvuru konusu uyuşmazlıklarda, İşverence kanundaki açık düzenlemenin aksine bir karar alınması söz konusudur. İşverenin işyerinde aynı hizmeti sürdürmekte olan isçileri mevcut iken 'ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet alacağı gerekçesiyle mevcut işyeri hekimi, hemşire ve sağlık görevlilerinin is sözleşmesini feshetmesi' kanun hükmü gereği mümkün değildir. Kanunda, işverene işyerinde işyeri hekimi ile sağlık görevlileri çalışmaya devam etmek yahut ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet almak konusunda bir seçim hakkı tanınmamış olup, aksine, işyerinde is güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personelinin bulunmaması halinde ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet alınması imkanı öngörülmüştür. Böylece işverenin işletmesel karar alma serbestisi bir anlamda kanun ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle kanunun açık hükmü hilafına alınan bir karar sonucunda, ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet alınacağı gerekçesi ile işyerinde çalışmakta olan işyeri hekimi, hemşire ve diğer sağlık personelinin iş sözleşmesinin feshi, geçerli nedene dayalı bir fesih değildir."

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