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İtalya Atalanta Valencia maçını suçluyor, Süper Lig Haziran'da başlıyor

İtalya Atalanta Valencia maçını suçluyor, Süper Lig Haziran'da başlıyor
İtalya Atalanta Valencia maçını suçluyor, Süper Lig Haziran'da başlıyor

İtalya'nın batısında koronavirüsün hızlı yayılmasında 19 Şubat'ta Milano San Siro Stadyumu'nda oynanan Atalanta-Valencia maçının kıvılcım etkisi oluşturduğu düşünülüyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin 12 Haziran'da başlayacağını söylemesi, İtalya'nın bir benzeri olması konusunda endişe teşkil ediyor.

İtalya'nın Bergamo şehrinin Belediye Başkanı Giorgio Gori, Alzano Lombardo Hastanesi'nde ilk korona virüs vakasının zatürre sanılarak salınması sonrası, oynanan Atalanta-Valencia maçının da virüsün yayılması noktasında kıvılcım etkisine neden olduğunu söyledi. Gori, "Bergamo'daki Alzano Lombardo Hastanesi'nde ilk vaka zatürre sanılarak korona virüs testine tabii tutulmadı. 19 Şubat'ta Milano San Siro Stadyumu'nda oynanan Atalanta-Valencia maçına 40 binden fazla Bergamolu taraftar gitti. En az bir o kadar insan da evlerinde, barlarda gruplar halinde maçı izledi. O akşam muhtemelen salgının yayılmasında hızlandırıcı etki yaptı" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in ligleri ne yapıp, ne edip tamamlamak istediklerini, maçların oynanmama ihtimalini düşünmediklerini, her şey iyiye gittiği takdirde maçların Temmuz'da seyircili de oynanabileceğini ifade etmesi üzerine, İtalya'da maçların oluşturduğu kıvılcım etkisinin ülkemizde de görülmesinden korkuluyor.

Fatih Burak Yıldırım

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