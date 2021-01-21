İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtalya'da 70 ton ağırlığında ölü balina bulundu

İtalya'da 70 ton ağırlığında ölü balina bulundu
İtalya'da 70 ton ağırlığında ölü balina bulundu

İtalya'nın Sorrento limanında 70 ton ağırlığında ve 23 metre uzunluğundaki ölü bir balina bulundu. Dev balina, otopsi yapılma üzere Napoli'ye getirildi.

İtalya'da Sorrento limanı yakınlarında 23 metre uzunluğunda ve yaklaşık 70 ton ağırlığındaki bir balina geçtiğimiz günlerde ölü olarak bulundu. Balina, otopsi için zorlu bir operasyonla Napoli'ye nakledildi. Napoli Sahil Güvenlik sualtı ekibinin yaptığı incelemelerde 20 metre derinlikte bulunan dev balina, ölüm nedeni araştırılmak üzere Napoli Punta Campanelle deniz parkına getirildi. Uzmanlar, balinanın "balina kızamığı" olarak adlandırılan CeMV virüsünden etkilendiği ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan, İtalya'da 2019 yılında Toskana bölgesi kıyılarında CeMV virüsü nedeniyle öldüğü tespit edilen 40 civarında yunus bulunmuştu.

Burak Ortahamamcılar

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.