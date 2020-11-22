İtalya'da aktif Covid-19 vaka sayısı 800 bini aştı

Korona virüs salgının Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 28 bin 337 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 408 bin 868'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 562 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 49 bin 823'e yükseldiğini açıkladı.

İtalya'da son 24 saatte 188 bin 747 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 805 bin 947'ye yükselirken, son 24 saatte 43 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 3 bin 801'e ulaştı. Yoğun bakıma alınan hasta sayısındaki 4 günlük düzenli düşüş bugün yeniden artış gösterdi.

Noel alışverişlerine sıkı kontrol

İtalya Bilim Komitesi Koordinatörü Agostino Miozzo yaptığı açıklamada, yaklaşan Noel bayramı öncesi dükkanlarda oluşabilecek kalabalıklar hakkında uyarıda bulundu. Noel alışverişi döneminde yoğun gözetim ve kalabalıklaşmanın engellenmesi için sıkı cezaların getirilmesi gerektiğinin altını çizen Miozzo, "Eğer gerekli önlemler alınmazsa Ocak ayında 3. dalga ile karşı karşıya kalırız" dedi.

Burak Ortahamamcılar

