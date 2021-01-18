İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtalya'da günlük korona virüs vaka sayıları 10 binin altına indi!

İtalya'da günlük korona virüs vaka sayıları 10 binin altına indi!
İtalya'da günlük korona virüs vaka sayıları 10 binin altına indi!

İtalya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 377 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 82 bin 554’e yükseldi.

İtalya'da günlük korona virüs vaka sayıları 10 binin altına indi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 158 bin 674 testte 8 bin 824 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 390 bin 101'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 377 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 82 bin 554'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 763 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 547 bin 58'e gerilediğini belirtti. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 41 kişi artarak, 2 bin 544'e yükseldi.

Burak Ortahamamcılar

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.