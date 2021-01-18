İtalya'da günlük korona virüs vaka sayıları 10 binin altına indi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 158 bin 674 testte 8 bin 824 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 390 bin 101'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 377 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 82 bin 554'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 763 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 547 bin 58'e gerilediğini belirtti. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 41 kişi artarak, 2 bin 544'e yükseldi.

Burak Ortahamamcılar