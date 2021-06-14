İtalya'da günlük vaka sayısı binin altına düştü

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin altında düştü. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 70 bin 524 korona virüs testi yapıldığı ve 907 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 245 bin 779'a ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 36 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 38'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 394 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 157 bin 790 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 29 kişi azalarak 536'ya geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 42 milyon 390 bin 966 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 14 milyon 136 bin 528 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar