İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Korona virüs salgını Avrupa'da yeniden etkisini arttırması ile İtalya'da 2 gündür günlük vaka sayısında rekor artış yaşandı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 10 bin 925 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 402 bin 536'ya ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 47 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybını 36 bin 474'e ulaştığını aktardı. Bakanlık, son 24 saatte 67 kişinin yoğun bakıma alındığını, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 705'e yükseldiğini ifade etti. Ülkede şu anda 116 bin 935 aktif korona virüs hastası bulunuyor. İtalya'da bugün 165 bin 837 kişiye Covid-19 testi yapılırken, günlük test sayısında da yeni rekor kırıldı.

Yeni tedbirler bekleniyor

Salgınının yayılım hızının artması üzerine İtalya hükümeti yeni tedbirler üzerinde çalışıyor. Başbakan Giuseppe Conte, bu akşamı önce parti grup başkanları ile bir araya gelecek, daha sonra alınacak yeni tedbirleri belirlemek için Bakanlar Kurulu'nu toplayacak. Hükümetin gündeminde ise hafta sonları ve akşam 22.00'den sonra sokağa çıkma yasağının uygulanması ile spor salonları, havuzlar ve temas gerektiren sporların durdurulmasının bulunduğu öne sürüldü. Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise yaptığı açıklamada, evden çalışmanın yüzde 70-75 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Okullarda eğitime ara vermemek hükümetin öncelikleri arasında bulunurken, en çok vaka artışının yaşandığı bölgelerden bir olan Campania'da bölgesel yönetim okulları kapatma kararı aldı.

Burak Ortahamamcılar