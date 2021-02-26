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İtalya'da son 24 saatte 20 bin 499 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 20 bin 499 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 20 bin 499 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 499 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 888 bin 923’e ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 325 bin 404 korona virüs testi yapıldığı ve 20 bin 499 Covid-19 vakası tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 888 bin 923'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 253 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 97 bin 227'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 11 bin 714 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 404 bin 664'e yükseldiğini aktardı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 26 artarak 2 bin 194 oldu.

Burak Ortahamamcılar

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