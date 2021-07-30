İtalya'da son 24 saatte 6 bin 619 yeni vaka

İtalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 247 bin 486 korona virüs testi yapıldığı ve 6 bin 619 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 343 bin 519'a ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 47'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 117 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 82 bin 962 olduğunu belirtti.Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 7 kişi artarak 201'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 67 milyon 755 bin 390 Covid-19 aşısı uygulanırken, 31 milyon 918 bin 616 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

