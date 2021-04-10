İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 344 can kaybı

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 320 bin 892 korona virüs testi yapıldığı ve 17 bin 567 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 754 bin 77'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 344 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 113 bin 923'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 20 bin 483 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 533 bin 85 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 15 kişi azalarak 3 bin 588'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 12 milyon 652 bin 847 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 853 bin 704 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

