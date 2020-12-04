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İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 814 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 814 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 814 ölüm

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 814 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 58 bin 852'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço hızla artıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 212 bin 741 test yapıldığı, 24 bin 99 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte 25 bin 576 kişinin virüsü yenerek iyileştiği aktarılırken, toplam aktif Covid-19 hasta sayısı, iyileşen sayısının yeni vakalardan daha fazla olmasıyla 757 bin 702'ye geriledi. Açıklamada, son 24 saat içinde 814 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 58 bin 852'ye yükseldiği ifade edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1 milyon 688 bin 939'a ulaştı.

İtalya'da perşembe günü 993 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş, salgının başlangıcından bu yana bir gün içinde yaşanan en yüksek can kaybı kayıtlara geçmişti. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında ise bir haftadır görülen azalma eğilimi bugün de devam etti. Sağlık Bakanlığı, salgına ayırılan yoğun bakım yataklarının 30'unun daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 567'ye düştüğünü açıkladı.

Burak Ortahamamcılar
 

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