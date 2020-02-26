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İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İtalya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinden yayılan korona virüsünde bilanço artıyor. İtalya Sivil SavunmaTeşkilatı tarafından yapılan açıklamada, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği kaydedildi. Son olarak 69 yaşındaki bir hastanın öldüğü ülkede toplam vaka sayısı ise 374'e yükseldi.

Virüs, geçtiğimiz günlerde ülkenin kuzeyinden güneyine doğru yayılma gösterdi. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, "Sınırları açık tutmayı kabul ettik, sınırları kapatmak şu anda orantısız ve etkisiz bir önlem olacak" demişti.

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