İtfaiyeden boğulma tehlikesine karşı uyarı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, yaz mevsiminde oluşabilecek boğulma ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat “İlimizde ve Ülkemizde maalesef her yıl suda boğulma vakaları yaşanmaktadır. Hava sıcaklıklarının artması, yaz mevsiminin yaklaşması sebebiyle, yüzme bilmeyen kişilerin denize, göletlere, baraja, akarsulara girmesi veya balık tutma amaçlı gittiği alanda belirli sebeplerle suya kazayla düşmesi, yüzme bilen kişilerin kuralları, talimatları hiçe sayması sonucu boğulma riski ve vakaları ortaya çıkmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Tehlikeli olmayan sularda yüzülse dahi boğulma olaylarının yaşandığı belirten Polat, yüzme esnasında paniğe kapılma, yüzerken küçük çapta da olsa rahatsızlık hissedildiğinde hala suda kalmaya devam etme, çok su tutan giysilerle suya girilmesi, tok karnına suya girilmesi, çok derin sularda yüzülmesi ve su içinde tehlikeli şakalar yapılmasını sayılabileceğini kaydetti.

Ali Yıldız

