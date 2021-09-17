İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kış Okulları kayıtları devam ediyor

Akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerin fiziksel, sosyal ve kültürel eğitimlerine katkıda bulunmak, onları ilgi alanlarına göre yönlendirerek yeteneklerini geliştirmek, sporu, sanatı, gelişen teknolojiyi ve kültürü doğru anlatabilmek için yapılandırılan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kış Okulları, 9 Ekim 2021'de başlıyor.

Spordan müziğe, kodlama ve robotikten görsel sanatlara Kış Okulları'nda spor, müzik, drama, kodlama-robotik, satranç, görsel sanatlar branşları ve mıknatıs okulu adı altında açılacak kurs programları, İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin alanında yetkin eğitim kadrosu tarafından verilecek.

Yaş gruplarına göre programlanan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kış Okulları kurslarına +5 yaş, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile bu yaş aralığındaki kurum dışı tüm öğrenciler katılabilir. Kış Okulu branşları, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüslerinin sunduğu fiziksel imkânlara göre belirlenmiş olup başvuru ve detaylı bilgi için https://dogakoleji.k12.tr/basvurular/kisokulu/ adresini ziyaret edebilirsiniz.