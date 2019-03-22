İyi Partili başkan adayı İstiklal Marşı'nı okuyamadı

Yanındakilerin yardımına rağmen İstiklal Marşı'nı okuyamayan Emir'in içine düştüğü durum amatör kameralar tarafından anbean kaydedildi.

İlginç olay, ilçeye bağlı Pamukören Mahallesi'nde yaşandı. Seçim çalışmaları kapsamında Pamukören Mahallesi'nde bir kıraathaneyi partililerle birlikte ziyaret eden İYİ Parti Kuyucak Belediye Başkan Adayı Kemal Emir, konuşmasında iktidarı eleştirmek isterken milletin ortak değeri İstiklal Marşı'ndan örnek vermek istedi. “Korkma” diye sözlerine başlayan Emir daha sonra sessizliğe büründü. Emir, İstiklal Marşı'nın sözlerini bir türlü söyleyemeyince yanında oturan İl Başkanı Cemal Sarı'dan yardım istedi. Kendisini dinleyenlerin ve il başkanın yardımını alan Emir buna rağmen İstiklal Marşı'nı doğru okuyamadı. Emir, İstiklal Marşı'nı okumaya başka bir kıtadan devam etti.

Herkesi şaşırtan ilginç olay kıraathanede bulunanları şaşırtırken, yaşanan olay adeta ‘pes' dedirtti.