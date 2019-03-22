İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İyi Partili başkan adayı İstiklal Marşı'nı okuyamadı

İyi Partili başkan adayı İstiklal Marşı'nı okuyamadı
İyi Partili başkan adayı İstiklal Marşı'nı okuyamadı

Millet İttifakı’nın Kuyucak Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Kemal Emir, İstiklal Marşı’nı okuyamadı.

Yanındakilerin yardımına rağmen İstiklal Marşı'nı okuyamayan Emir'in içine düştüğü durum amatör kameralar tarafından anbean kaydedildi.

İlginç olay, ilçeye bağlı Pamukören Mahallesi'nde yaşandı. Seçim çalışmaları kapsamında Pamukören Mahallesi'nde bir kıraathaneyi partililerle birlikte ziyaret eden İYİ Parti Kuyucak Belediye Başkan Adayı Kemal Emir, konuşmasında iktidarı eleştirmek isterken milletin ortak değeri İstiklal Marşı'ndan örnek vermek istedi. “Korkma” diye sözlerine başlayan Emir daha sonra sessizliğe büründü. Emir, İstiklal Marşı'nın sözlerini bir türlü söyleyemeyince yanında oturan İl Başkanı Cemal Sarı'dan yardım istedi. Kendisini dinleyenlerin ve il başkanın yardımını alan Emir buna rağmen İstiklal Marşı'nı doğru okuyamadı. Emir, İstiklal Marşı'nı okumaya başka bir kıtadan devam etti. 

Herkesi şaşırtan ilginç olay kıraathanede bulunanları şaşırtırken, yaşanan olay adeta ‘pes' dedirtti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.