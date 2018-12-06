İYİ Parti'nin kanun teklifi red edildi

Daha önce TBMM komisyonlarında EYT'liler ile ilgili girişimlerde bulunan İYİ Parti, bu sefer konuyu TBMM'ne kanun teklifi olarak taşıdı. TBMM'nde kanun teklifinin gündeme alınması ile ilgili yapılan oylamada ise AK Parti ve MHP red oyu kullandı. Şu anda ülke gündeminde en fazla konuşulan konuların başında gelen Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarının çözümü ise şimdilik rafa kalkmış oldu.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, yaptığı açıklamada EYT'lilerin talepleri ile ilgili daha önce Meclis'te yaptıkları mücadeleyi bu sefer kanun teklifi ile TBMM'nde görüşme istediklerini anlatarak, "Fakat genel kurulda kanun teklifimizin görüşülmesine bile izin vermediler. AK Parti ve MHP oylarıyla teklifimiz kabul edilmedi. Milletimizin gerçek gündemini Meclis'e taşıma çabalarımız yine engellendi. Takdir Türk milletinindir” diye konuştu.

"Bu ittifak, bugün EYT'lilere engel oldu"

TBMM'nde son dönemde yapılan ittifakların uzun süre unutulmayacağını ve tüm bunların tarihe yazıldığını belirten Dikbayır, “Meclis'te milletimize karşı kurulan ittifak taviz vermeden tam gaz mücadelesini sürdürüyor. Bu ittifak, bugün EYT'lilere engel oldu. Ama bunun dünü de var. Bu gayri milli ittifak, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına engel oldu. Çözüm sürecinin en büyük yarası olan Türkiye Cumhuriyeti tabelalarının yeniden asılmasına engel oldu. Suriyelilerin savaş biten ülkelerine geri gönderilmelerine engel oldu. 3 bin 600 ek gösterge verilmesine engel oldu. Asgari ücretten vergi alınmaması kanununa engel oldu. Tarım sektöründe kullanılan mazottan KDV ve ÖTV'nin kaldırılmasına engel oldu. Şehit ailelerinin ev sahibi yapılması isteğine engel oldu, bunun gibi daha onlarca konu var” şeklinde konuştu.

"Milletimizin sorunlarını TBMM'ne taşımaya devam edeceğiz"

İYİ Parti'nin milletin gerçek gündemini TBMM'ne taşımaya devam edeceğini de vurgulayan Dikbayır, "Şimdi de bizden rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Milletin gerçek gündemiyle yüzleşmekten korktukları gibi, reddetmenin verdiği vicdan sıkıntısıyla bize saldırmaya çalışıyorlar. Çünkü milletimize bu konuları neden reddettiklerinin cevabını asla veremiyorlar. Ne olursa olsun, İYİ Parti milletimizin sorunlarını TBMM'ye taşımaya devam edecektir. Milletimiz İYİ Parti'yi kendi sorunlarını çözüme kavuşturma konusunda Meclis'e taşıdı. Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. İYİ Parti milletimizin yanındadır” şeklinde konuştu.

EYT, mali kaynağı ortaya konulamadığı için reddedildi.