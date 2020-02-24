İzmir Karabağlar 2+1| 3+1 TOKİ kura çekiliş Sonuçları sorgulama

TOKİ İzmir Karabağlar 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kura tarihleri belirlendi. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.Projeler kapsamında ilk kura bugün saat 13.00'da İzmir Karabağlar'da 2+1 ve 3+1 konutlar için yapılacak.

TOKİ İZMİR KARABAĞLAR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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221 proje için belirlenen kura takvimi ile hak sahipleri belirlenecek. İlk kura ise İzmir Karabağlar projesi için 24 Şubat tarihinde yapılacak. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştı.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura yapılacak. Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ulaşılabiliyor.

Yüzde 10 peşinat, 240 ay sabit vade

Proje ile 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Yatay mimari anlayışıyla İnşa edilecek konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak.