İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu akademik yılı açıldı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni, pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleşti. İzmir Kavram Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ve akademik kadronun katıldığı törene, öğrenciler de uzaktan bağlandı. Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Erkan Çelik uzaktan bağlanarak konuşma yaparken, Prof. Dr. Derman Küçükaltan ise bu yılki üniversite tercihleri sonucunda yüzde 95 kayıt oranıyla gurur duyduklarını belirtti. Küçükaltan, “Bu salonda geçen sene öğrencilerimizle cıvıl cıvıl bir açılış gerçekleştirmiştik. Maalesef bu sene pandemi koşulları nedeniyle bunu gerçekleştiremiyoruz. En kısa sürede öğrencilerimizle buluşmayı arzu ediyoruz. Özellikle ikinci yarı yılda öğrencilerimizle burada kucaklaşmayı ziyadesiyle istiyoruz” diye konuştu.

“2 bin 49 öğrencimiz bulunuyor”

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak ilk mezunlarını bu yıl vermiş olmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Küçükaltan, “İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak bu yıl da tercih edilen yükseköğretim kurumlarından biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yılki üniversite tercihleri sonucunda yüzde 95 kayıt oranımızla gurur duyuyoruz. Bu noktada, tercih ve kayıt döneminde günlerce özveriyle görev yapan tüm akademik ve idari personelimiz ile görevli öğrencilerimize ve Tanıtım Ofisi personelimize özel teşekkürlerimizi iletiyorum. Meslek Yüksekokulumuzda halen toplam 2 bin 49 öğrencimiz bulunmaktadır. İzmir Yerleşkemizde program sayımız 29'dur. Her bir programımızı, eş zamanlı şekilde, daha yenilikçi ve gelişime açık hale getirme konusunda kararlıyız. Bu amaç doğrultusunda; pek çok üniversite ile sürdürdüğümüz güçlü akademik işbirliklerini de sürdürmeye devam edeceğiz. Bölgemizde pek çok üniversitenin, Meslek Yüksekokulumuzla akademik işbirliği içerisine girme arzusu, Yüksekokulumuzun özellikle; geçtiğimiz bahar dönemindeki uzaktan öğretim sisteminde elde ettiği başarı, geleceğe yönelik sağlam adımlar attığımızın önemli işaretleridir.” ifadelerini kullandı.

Eğitim vurgusu

Meslek Yüksekokulunun sadece öğretim boyutu ile öne çıkmasını arzulamadıklarını dile getiren Küçükaltan, “Bunun için bir o kadar da önemli olan öğrencilerimizin eğitim boyutudur. Bu bağlamda, Cumhuriyet ve ulusal değerlere saygılı, vatan, insan ve doğa sevgisi yüksek, her şeyden önce iyi bir insan, sosyal sorumluluk yaklaşımlı bireyler olarak onları topluma hazırlamak da bizim asli görevlerimizdendir” dedi.

İlk ders: “Gelecekte Meslekler ve Kariyerin Geleceği”

Konuşmaların ardından, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretim üyeliğine yükselen akademik personele Küçükaltan tarafından teşekkür belgesi verildi. Açılış dersi ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Süral Özer tarafından yapıldı. Prof. Dr. Pınar Süral Özer, “Gelecekte Meslekler ve Kariyerin Geleceği” konusunda konuşma yaptı. Dersin sonunda, Prof. Dr. Derman Küçükaltan tarafından Prof. Dr. Pınar Süral Özer'e plaket takdim edildi.