İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda akademik yıl açılışı

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Erkan Çelik, 2019-2020 akademik yılına heyecanla başladıklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Kuruluşumuzdan bu yana binlerce mezunumuz oldu. Şimdi bu gençlerimizin bazıları meslek sahibi olarak topluma hizmet ediyorlar. Bazıları da dikey geçiş sınavları ile lisans tamamlama eğitimleri alıyor. Hedefimiz girişimcilikte ve meslekte öncü, yenilikçi, çağdaş, kendine ve çevresine değer katacak bireyler yetiştirmek. Emin olun, yüksekokulumuz inovatif eğitim anlayışıyla İzmir'in gurur kaynağı ve geleceğinin teminatı olacaktır. İnovasyon; ekonomik büyümenin, artan istihdamın ve yaşam kalitesinin anahtarıdır. Her bir programımızı eş zamanlı şekilde daha yenilikçi ve gelişime açık hale getirme konusunda kararlıyız.”

“Öğrencilerimizi sektörle entegre edelim istiyoruz”

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, "Burası ön lisans eğitimi veren bir yüksekokul. Biz burada öğrencilerimizi sektörle entegre edelim istiyoruz. Çünkü amacımız nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek. Bunun için de biz buradaki eğitimi sadece akademik kadromuzla sınırlı tutmuyoruz. Dışarıdan davet edeceğimiz konuklarla öğrencilerimizin donanımını artırmak istiyoruz. Ayrıca saha alanlarına götürmek istiyoruz ve stajlara önem veriyoruz. Kısacası sektör-üniversite işbirliğini yüksekokulumuzda gerçekleştirmek istiyoruz. Deneyimli akademik kadromuzla, öğrencilerimizi mezun olduklarında iş arayan değil aranan elemanlar olarak sektörde kendi branşlarında görmek istiyoruz. Biz burada en iyi şekilde eğitim vereceğiz ancak öğrencilerin de bu eğitimin üzerine ne kattıkları önemli. Gelişmeleri takip etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

İki ayrı yerleşkede 2 bin 80 kayıtlı öğrenci

Okulun İzmir'de eğitim hayatına geçen yıl başladığını hatırlatan Prof. Dr. Derman Küçükaltan, ilk mezunların 2019-2020 akademik yılı sonunda vereceklerini ve bunun heyecanı içerisinde olduklarını belirtti. Okulun doluluk oranı hakkında da bilgi veren Küçükaltan, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunun yüzde 98 tercih oranı ile bu sene en fazla tercih edilen okullardan biri olduğunu ifade etti.

Açılış dersi ise öğretim görevlisi Şükrü Kara tarafından verildi. Kara, etkin iletişim ve beden dili konusunda interaktif bir ders işledi. Akademik yıl açılışı, oryantasyon programı ile devam etti.