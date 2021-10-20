İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli itirafçı oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı veri paylaşımı sonucunda, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı tespit edilen, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibat kurduğu saptanan ve daha önce gözaltına alınan itirafçıların ifadesi doğrultusunda 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında, 1'i Albay, 1'i Binbaşı, 1'i Yüzbaşı, 3'ü Üsteğmen, 1'i Teğmen, 30 Astsubay, 11, Uzman Çavuş rütbesinde; 3'ü Deniz Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik, 15'i Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri, ve 16'sı da Jandarma Genel Komutanlığına mensup 33'ü muvazzaf 48 asker şahıs, 110 darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 158 şüpheli hakkında İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere saat 01.00 sıralarında baskın yaptı.

135 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu gözaltı sayısının 135'e yükseldiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 4'ünün korona virüs testleri pozitif olduğu için gözaltı kararının iptal edildiği, 14'ünün itirafçı olmasından dolayı serbest bırakıldıkları aktarıldı. 1 şüphelinin gözaltı kararı mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edilirken, 23 firari şüpheliden 15'inin yurt dışında olduğu saptandı. Ekiplerin diğer firari yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi