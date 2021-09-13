İzmir polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 10 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 - 12 Eylül tarihleri arasında kent genelinde operasyon ve uygulamalarını sürdürdü.

Ekipler tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda, bin 741 adet sentetik ecza maddesi, 572 gram esrar-skank, 5 gram kokain, 2 gram eroin, 182 gram sentetik kannabinoid, 32 kök Hint keneviri, 63 gram metamfetamin ve 564 adet ecstasy ele geçirildi.

Gerçekleştirilen faaliyetlerde toplam 50 şüpheliye işlem yapılırken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi; 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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