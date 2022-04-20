İzmir Şehir Hastanesi ekim ayında tamamlanıyor

İzmir'de temeli 2013 yılında atılan, inşaat çalışmaları 2016'da başlanan Bayraklı ilçesindeki İzmir Şehir Hastanesinin açılış tarihi, Ekim ayı olarak belirlendi. Yatırım tutarı toplam 1 milyar 638 milyon TL olan ve 622 bin 530 metrekare arsa üzerinde, 573 bin 546 metrekare toplam inşaat alanına sahip hastane hakkında AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır bilgi verdi. Nasır, inşaat çalışmalarının yüzde 86 oranında tamamlandığını ve ekim ayında hastanenin hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

“Çok kısa zamanda İzmir Şehir Hastanesine kavuşacağız”

Çok kısa zamanda İzmir Şehir Hastanesine kavuşulacağını belirten Nasır, “2 bin 60 yataklı hastanemizde, İzmir'in büyük ihtiyacı olan yüksek güvenlikli ve 100 yataklı psikiyatri bölümü ve 300 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü de olacak. 2 bin 60 yatağın yanı sıra 376 yataklı yoğun bakım servisinin bulunduğu devasa bir sağlık kampüsü oluşturulacak. Personeliyle, refakatçisi ile günde 75 bin kişilik bir sirkülasyon bekleniyor. Ayakta bakılan hasta olarak da günde 30-35 bin kişiye hizmet verebilecek bir hastane olacak” dedi. Nasır, pandemi ve piyasalardaki durumdan dolayı hastane açılışında sarkmalar olduğunu da sözlerine ekleyerek “Bayraklı sırtlarında kurulacak olan şehir hastanemiz, çevre yolunun bitişiğinde bulunuyor. Ulaşımla ilgili altyapı çalışmaları da devam ediyor” diye konuştu.

2 bin 60 yataklı hastane

İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Projesi; 715 yataklı genel hastane, 424 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi, 380 yataklı kardiyovasküler cerrahi hastanesi, 141 yataklı onkoloji hastanesi, 300 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ile hastane kampüsünü destekleyecek çeşitli fonksiyonları kapsıyor. Öte yandan, İzmir Şehir Hastanesinde devam eden inşaat çalışmaları, havadan görüntülendi.



Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri



İLGİLİ HABER Kütahya Şehir Hastanesi yıl sonunda açılıyor