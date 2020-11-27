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İzmir'de aranan cinayet zanlısı Uşak'ta yakalandı

İzmir'de aranan cinayet zanlısı Uşak'ta yakalandı
İzmir'de aranan cinayet zanlısı Uşak'ta yakalandı

İzmir'de kasten adam öldürme suçundan aranması olan zanlı, Uşak’ta polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı T.A.'nın Uşak'ta olduğu istihbaratını edindi. Yapılan titiz arama ve çalışmaların ardından T.A.'nın da arasında bulunduğu toplam 8 kişiyi taşıyan 2 otomobil, Uşak - Ankara kara yolunda Şeker Uygulama Noktasında durduruldu. Otomobil ve üst aramalar sonucunda 4 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken katil zanlısı T.A.'nın ise başka bir kişi adına düzenlenen bir kimliği kullandığı öğrenildi. Otomobillerdeki 8 şüpheli şahıs göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan T.A tutuklanırken; 7 kişi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Köksal Kılınç
 

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