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İzmir'de facia teknesinin kaptanı tutuklandı

İzmir'de facia teknesinin kaptanı tutuklandı
İzmir'de facia teknesinin kaptanı tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesinde teknenin batması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Egem isimli tekneyi kullanan kaptan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün İzmir'in Foça ilçesi Hayırsız Ada açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Adem D. idaresindeki 'Egem' ismindeki tekne, Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. Teknede bulunan Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy (9) boğularak yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk denizde kayboldu. 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği bulunmadığı iddia edildi. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan kaptan ise olayın ardından yüzerek karaya çıktığı ve kayıplara karıştığı öğrenildi.

Ekipler tarafından bulunarak gözaltına alınan kaptan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

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