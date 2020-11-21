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İzmir'de feci iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de feci iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de feci iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Gece saatlerinde arızalı vinci tamir etmeye çalışan bakım işçisi Serkan Şamlı (46) ve beraber çalıştığı işçi B.T'ye başka bir vinç çarptı. Kazada yaralanan Serkan Şamlı (46) ile B.T, hemen Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Serkan Şamlı, müdahalelerin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Şamlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer işçi B.T'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Hakkı Ergün
 

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