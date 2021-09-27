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İzmir'de motosikletlilere denetim: 448 sürüye ceza kesildi

İzmir'de motosikletlilere denetim: 448 sürüye ceza kesildi
İzmir'de motosikletlilere denetim: 448 sürüye ceza kesildi

İzmir'de kent genelinde iki gün boyunca polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 448 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-26 Eylül tarihlerinde kentin 46 noktasında denetim gerçekleştirdi.

70 personelle yapılan denetimlerde 2 bin 324 motosiklet sürücüsü durdurulurken yapılan kontrollerde, 448 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Cezaların 249'unun kask takılmaması nedeniyle kesildiği bildirilirken 15 motosiklet de trafikten men edildi.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "İzmir trafik birimleri olarak vatandaşlarımızın trafikte huzur ve güven ortamı içerisinde hareket edebilmeleri adına denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir" sözlerine yer verildi.

Ali İhsan Çiftçi
 

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