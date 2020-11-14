İzmir'de OSB'lerde mesai saati değişikliği

İzmir Valiliğinden, organize sanayi bölgeleri (OSB), küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerine ilişkin duyuru yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı yeni kararlar doğrultusunda, 16 Kasım'dan itibaren olmak üzere OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının 07.00-16.00 saatleri aralığında kademeli mesai uygulamasına geçeceği bildirildi. Ayrıca, mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmaların mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerine bırakıldı.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin sefer saat ve sıklıklarının kademeli mesai uygulaması doğrultusunda planlanması da kararlar arasında yer aldı. Son olarak ise, depremde evleri yıkılan, evleri az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı olanlara ait elektrik, su, doğal gaz, telefon ve internet faturası borçları nedeni ile üç ay süreyle hizmet sonlandırma ve kesinti işleminin uygulanmayacağı ifade edildi.