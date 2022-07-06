İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de park halindeki otomobil alev topuna döndü

İzmir'de park halindeki otomobil alev topuna döndü
İzmir'de park halindeki otomobil alev topuna döndü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde park halinde bulunan otomobil bir anda alev topuna dönerken o anlar vatandaşlarca cep telefonu ile kayda alındı.

İzmir’de park halindeki otomobil alev topuna döndü - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen sebepten dolayı bir anda alev topuna döndü. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.