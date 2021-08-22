İzmir'de polisin yaralandığı çatışmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.45 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki halı sahada meydana gelmişti. İddiaya göre, halı sahada maç yapan polislere, maçı izleyen ve alkol aldıkları ileri sürülen bir grup şahıs sözlü sataşmada bulundu.

Bunun üzerine polisler ile şüpheli şahıslar arasında arbede çıktı. Arbede sonrası olay yerinden ayrılan şahıslar, temin ettikleri silahla tekrar halı sahanın bulunduğu noktaya gelip polislere silahla ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık verdiği olayda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen, maça ise 5 yaşındaki oğlu ile gelen polis memuru M.B. (47), bacağına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden silahı kullandığı ileri sürülen O.İ. isimli şahıs tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Salih Yılmazsoy

