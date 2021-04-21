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İzmir'de saman deposu alev alev yandı

İzmir'de saman deposu alev alev yandı
İzmir'de saman deposu alev alev yandı

İzmir’in Tire ilçesinde bir saman deposunda yangın çıktı. Binlerce balya samanın küle döndüğü yangında yüz binlerce liralık maddi hasar meydana geldi.

İzmir'de saman deposu alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın Salı akşamı saat 23:00 sıralarında Tire'ye bağlı Çiniyeri Köyü'nde meydana geldi. Necdet Durmaz'a ait saman deposundan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri dört koldan yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşı sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına geçilirken, binlerce balya samanının alev alev yandığı ve küle döndüğü yangında yüzbinlerce lira zararın olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yakup Fatih Şaşmaz
 

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