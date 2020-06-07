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İzmir'de şüpheli ölüm!

İzmir'de şüpheli ölüm!
İzmir'de şüpheli ölüm!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, cadde üzerinden bir erkek cesedi bulundu. Şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Polat Caddesi üzerinde meydana geldi. Ayakkabıcılık yaptığı öğrenilen Fatih Ergül'ün (43) cadde üzerinde yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ergül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken adrese gelen cenaze yakınları ve Ergül'ün annesi sinir krizi geçirdi.
Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulunurken, Ergül'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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