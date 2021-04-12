İzmir'de süt kamyonu ile hafif ticari araç çapıştı: 3 ölü, 4 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bergama ilçesi Bölcek Kavşağı'nda meydana geldi. Murat T. idaresindeki 45 DM 958 plakalı Mercedes marka süt kamyonu, Bergama-Göçbeyli kara yolunda seyir halindeydi. İddialara göre, bu sırada, Uğur B. idaresindeki 35 ARV 46 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç anide ana yola çıktı ve kavşakta kamyonla çarpıştı.

Can pazarı yaşandı

Meydana gelen kazada tam bir can pazarı yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini, sürücü dahil 4 kişinin ağır yaralandığını tespit etti. Kamyonun sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ambulanslarla Bergama Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Murat T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sertan Ergit