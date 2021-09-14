İzmir'de uyuşturucu şebekesine baskın: 12 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesinde, gençlere uyuşturucu madde sattığı tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün çökertilmesine yönelik olarak Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatmıştı. 8 Eylül tarihinde Ayrancılar Mahallesi'nde olayla ilgili 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütüne üye olduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda 95 gram metamfetamin maddesi, 2 gram kubar esrar, 7 gram Bonzai, 142 adet uyuşturucu hap, 12 adet bong diye tabir uyuşturucu madde içme aparatları, 4 kök kenevir bitkisi, 3 adet pompalı tüfek ve 77 adet çeşitli silahlara ait fişek ele geçirildi.

8 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, gözaltına alınan 12 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından 10 Eylül 2021 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Söz konusu operasyon kapsamında ayrıca 26 şüpheli şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Ali İhsan Çiftçi

