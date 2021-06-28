İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 28 şüpheli tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 21-27 Haziran tarihleri arasında ekipler tarafından yapılan uygulama ve operasyonlarda 7 gram esrar-skunk, 50 gram eroin, 7 kök kenevir, 1 gram sentetik kannabinoid, 75 gram metamfetamin, 35 adet ecstasy, 77 bin 739 adet sentetik ecza maddesi, 1 tüfek ve 18 fişek ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 62 şüpheliye işlem yapıldı. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 28 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.