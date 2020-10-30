İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi

Ege Denizi'nde 6.6 şiddetinde meydana gelen ve başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedilen depremin ardından Türkiye Futbol Federasyonu hafta sonu İzmir'de oynanacak futbol maçlarını erteledi. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Süper Lig'de Göztepe - Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Altınordu - Bandırmaspor ile Menemenspor - Ankaraspor ve Misli.com 2. Lig'de de Bergama Belediyespor - Kozanspor müsabakalarının ertelendiği duyuruldu.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.

Süper Lig'de Göztepe - Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak."