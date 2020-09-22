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İzmir'deki otluk yangını ile ilgili bir gözaltı

İzmir'deki otluk yangını ile ilgili bir gözaltı
İzmir'deki otluk yangını ile ilgili bir gözaltı

İzmir’in Dikili ilçesinde, otluk alanda çıkan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, yangın ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir’deki otluk yangını ile ilgili bir gözaltı - Tıkla İzle

Yangın, saat 22.30 sıralarında Salim Bey Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında ki otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden belediye itfaiye ekipleri ile birlikte İzmir Orman Bölge'ye bağlı ekipler de sevk edildi. 17 itfaiye aracı, 3 arazöz ve çok sayıda personelin yoğun uğraşları neticesinde yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangınla ilgili Mustafa C., isimli şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Merve Morkaya

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