İzmir'deki saldırı öncesi şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. O.G.'nin içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.

Elinde büyük bir çantayla içeri girdi

Öte yandan O.G.'nin HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıyı gerçekleştirmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde O.G.'nin ticari taksiden elinde büyük bir çantayla indiği, il binasına doğru yürüdüğü ve içeri girdiği anlar görüldü.

Şüpheli O.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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