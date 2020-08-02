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İzmir'deki yangınların ardından itfaiye personellerinin izinleri kaldırıldı

İzmir'deki yangınların ardından itfaiye personellerinin izinleri kaldırıldı
İzmir'deki yangınların ardından itfaiye personellerinin izinleri kaldırıldı

İzmir'de art arda çıkan yangınların ardından itfaiye personellerinin izinleri kaldırıldı

İzmir'de bugün peş peşe dört ayrı noktada yangın çıktı. Menderes, Bornova, Urla ve Kemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den bir açıklama geldi.

İtfaiye personellerinin izinlerinin kaldırıldığını duyuran Soyer, sosyal medya hesaplarından, "Değerli İzmirliler. Bayramda neredeyse her ilçemizde orman ve otluk alanlarda yangın çıktı. Bunlara ev yangınları da eklenince itfaiyede izinler kaldırıldı. Bizler bayram yaparken itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri omuz omuza, alevlerle savaştı. Hem ifaiye, hem orman yangın ekiplerine şükranlarımızı sunuyorum. Onarılamaz yaralar açan yangınları önlemek bizim elimizde. Açık alanda ne amaçla olursa olsun ateş veya mangal yakmayalım. Bu dönemde ormana girmenin yasak olduğunu unutmayalım" açıklamasını yaptı.

Ali İhsan Çiftçi

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