İzmir'e şehit ateşi düştü

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede yapılan operasyon sırasında şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in İzmir'in Buca ilçesi 870/3 Sokak'ta yaşayan eşinin evine acı haber verildi. Şehit haberi yetkililerce şehidin eşi Ezgi Güntekin'e tebliğ edildi. Acı haberi alan şehidin eşi gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Güntekin'in 3 yaşında Mira isminde bir kızının olduğu ve doğum günü kutlaması için ailenin, babayı beklediği öğrenildi. Babaanne Rabia Güner de ayakta durmakta zorlanırken, "Hepsi bizim evladımız, konuşamayacağım daha fazla" dedi.

Şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in ağabeyi Erdi Güntekin'in ise Şırnak'ta görevli Uzman Çavuş olduğu bildirildi. Acılı aile Erzurum'a gitmek için yola çıkarken şehidin annesinin Erzurum'da yaşadığı ve Şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in cenazesinin Erzurum Dumlu Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

Mustafa İç