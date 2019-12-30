İzmir'e yerli üretim 15 yeni otobüs

ESHOT Genel Müdürlüğü yönetiminde günde bin 600 otobüsle verilen toplu ulaşım hizmetine, yerli üretim 15 yeni otobüs daha katıldı. Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2020 yılında 20'si elektrikli 100 yeni otobüsün daha filoya dahil edileceğini söyledi. Başkan Soyer, "ESHOT Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızdan gelen talepler ile muhtarlarımıza verdiğimiz sözler doğrultusunda, ihtiyaç olan hatlarda yeni araçlarımızın görevlendirmelerini yaptı. Otobüs filomuzu yenilemeye ve yaş ortalamasını düşürmeye devam edeceğiz. 2020 yılında 20'si elektrikli 100 yeni otobüsü daha filomuza dahil edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı gereğince 2024'e kadar 400 elektrikli otobüs almayı hedeflediklerini de ifade eden Soyer, şöyle devam etti: "Halen 20 elektrikli otobüsümüz hemşerilerimize hizmet veriyor. ESHOT Gediz Garajı'nın çatılarında hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi santralı sayesinde, bu araçlarımızın belediyemize şarj maliyeti sıfır. ESHOT, yeni alınacak elektrikli araçların enerji ihtiyacını karşılamak için iki yeni elektrik santralı projesini daha çok yakında hayata geçiriyor."

Yerli üretim vurgusu

Nitelikli, teknolojik, doğaya saygılı, konforlu ve engelli dostu toplu ulaşımı bir bütün olarak planladıklarını vurgulayan Başkan Soyer, "Tüm ulaşım unsurlarımızda bir yandan yeni yatırımlara imza atarken diğer taraftan da hepsinin birbirleriyle uyumlu ve birbirlerini tamamlayıcı şekilde çalışmasını hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, alternatif toplu ulaşım olanakları oluşturmayı, her yere kolay erişim sağlanmasını, vatandaşlarımızın yorulmamasını, zaman kaybetmemesini ve yaşamlarının kolaylaşmasını çok önemsiyoruz; bunun için çalışıyoruz" diye aktardı.

Törenin sonunda otobüslerin üreticisi olan firma temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, yerli üretim araçları tercih ettiği için plaket ve maketle teşekkür etti. Ardından yeni araçlar kurdele kesilerek hizmete alındı.

Törene; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da katıldı.