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İzmir'e yılın ilk karı düştü

İzmir'e yılın ilk karı düştü
İzmir'e yılın ilk karı düştü

İzmir’de etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz bir örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu İzmir-Manisa karayolunda ise ekipler kar küreme ve tuzlama işlemi ile olumsuzluk yaşanmaması için tedbirler aldı.

Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı İzmir'de de kendini gösterdi. İzmir'in bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, karın etkili olduğu İzmir-Manisa karayolunda trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı.
Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle araç trafiğinin hafif olduğu Sabuncubeli geçidinde ise Karayolları ekipleri kar küreme ve buzlanmayı engellemek için yollara tuz serpme işlemi gerçekleştirdi.

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri
 

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