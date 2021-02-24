İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'in kadın kokoreççisi Mehtap Usta

İzmir'in kadın kokoreççisi Mehtap Usta
İzmir'in kadın kokoreççisi Mehtap Usta

İzmir Bornova’nın meşhur kokoreç ustası Mehtap Göçmen, meraklı bakışlar arasında işini başarıyla yapıyor. Çoğu müşterinin kendisini görünce şaşırdığını, ardından hizmetten memnun kaldığını belirten Mehtap Usta, “Bu iş çok emek istiyor ama ben zorlanmıyorum” diyor.

İzmir'de yaşayan Mehtap Göçmen, kokoreç yemeyi çok sevdiği için daimi müşterisi olduğu bir ustadan kokoreç yapımının püf noktalarını öğrendi. Göçmen daha sonra eşiyle birlikte 4 yıl önce İzmir Bornova'da bir kokoreç dükkanı açtı. Kokoreçi kendi sarıp kendi pişiren Mehtap Usta, meraklı bakışlar arasında işini başarıyla yapıyor. Müşterilerin kadın usta gördüğünde şaşırdığını dile getiren Göçmen, “İnsanlar beni görünce inanamıyor. ‘Siz mi yapacaksınız?' diye şaşırıyorlar. Ben kokoreçi kendim sarıp kendim pişiriyorum. Kokoreç sadece benim elimden geçiyor. İnsanlar buna inanamıyor, ‘ilk defa gördük' diyorlar. ‘Gücünüz nasıl yetiyor?' diye soruyorlar ama Allah güç veriyor. Sevince oluyor. İşimi severek yapıyorum. Bu iş çok emek istiyor ama ben zorlanmıyorum. Hazırladığım özel bir sosum da var. Müşterilerim beğenerek yiyor. Herkes dükkanımı temiz buluyor. Kokoreçi hijyenik koşullarda yapıyorum. Eşim de çok titiz olduğu için bana bu konuda destek oluyor” diye konuştu.

“Patron o”

Kokoreç sevdalısı biri olduğunu söyleyen Göçmen, “Kokoreçi çok seviyorum. Devamlı kokoreç yediğim bir yer vardı. Bekir Ağabeyimiz rahmetli oldu ama sağlığında devamlı onun yanına gidip kokoreç yerdim. Meraklı olduğum için kokoreçin püf noktalarını ondan öğrendim. 9 yıl kokoreçin nasıl yapıldığını öğrendim, ardından eşimin de desteği ile 4 yıl önce Hanımeli Kokoreç dükkanını açtım” sözlerine yer verdi. Göçmen'i eşi Göksel Göçmen de, “Müşteriler kokoreçi ben yapıyorum sanıyor ama ben eşime destek oluyorum. Eşimin neye ihtiyacı varsa onu karşılıyorum. Patron o” dedi.

“Erkeklere taş çıkartır”

Göçmen'in daimi müşterilerinden Gürhan Yüksel de, “Mehtap Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Buradan kokoreç yemeden duramıyoruz. Mehtap Hanım tertemiz çalışıyor. Neredeyse her gün buradan kokoreç yiyoruz. İlk başlarda eşi kokoreç yapıyor sanmıştım ama Mehtap Hanım'ı görünce şaşırdım. Ancak o erkeklere taş çıkartır” ifadelerini kullandı.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri - Hakan Polat
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.