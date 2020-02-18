İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten Panama bandıralı gemi ekipleri harekete geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında Körfez ilçesinde bulunan bir limanda bulunan geminin denize kirli balast döktüğü tespit edildi. Ekipler yapılan tespitin ardından İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye anında müdahale etti. Gerekli numuneler ekipler tarafından alınarak Panama bandıralı ‘BISKRA' adlı gemiye 635 bin 614 TL para cezası kesti.

Deniz uçağı denizi kirleten gemileri tespit ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi'ni kirleten gemilerin kabusu oldu.

Uğur Buber

