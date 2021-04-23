İznik Gölü kıyısında büyük yangın: 15 dönüm alan kül oldu

Olay, Bursa'nın İznik İlçesi Çakırca Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, 15 dönümlük arazi yayıldı. Yangın, yerleşim alanlarına ulaşmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ayrıca alevlerin bir benzin istasyonuna yaklaşması paniğe sebep oldu. Ekiplerin yangını söndürme işlemleri devam ediyor.

İlkay Altay - Mehmet Buldu