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Jandarma Genel Komutanlığındaki terfi ve atamalar Resmi Gazete'de

Jandarma Genel Komutanlığındaki terfi ve atamalar Resmi Gazete'de
Jandarma Genel Komutanlığındaki terfi ve atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Resmî Gazete’de yayımlandı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil emekliliğe sevk edilirken, Korgeneral İsmail Balıbek ve Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Tümgeneral Fuat Güney, Tümgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Tuğgeneral Nuri Öztürk, Tuğgeneral Mehmet Çimen, Tuğgeneral İsmail Sıkı, Tuğgeneral İbrahim Güven 30 Ağustos itibarıyla emekliğe sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığına mensup 2 Tümgeneral Korgeneralliğe, 16 Tuğgeneral Tümgeneralliğe, 14 Albay ise Tuğgeneralliğe 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren terfi etti. İlk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

Jandarma Genel Komutanlığına mensup 69 general ve albayın yeni görevleri belli oldu. Ayrıca, Jandarma Genel Komutan yardımcılığına Korgeneral İsmail Balıbek ve Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu atandı.

Mehmet Kalay
 

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