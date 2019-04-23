Jandarmadan huzur operasyonu: 34 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşın yoğun kullandığı parklar, çay bahçeleri, okul çevreleri ve AVM'ler başta olmak üzere toplam 369 noktada 12.00-14.00 ve 18.00-20.00 saatleri arasında "Huzurlu sokaklar, güven ve huzur uygulaması" yaptı. Helikopter destekli uygulamaya 144 tim ve 642 personel katıldı. Uygulamada 8 bin 225 şahıs ve 3 bin 663 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs gözaltına alındı. Kontrollerde 39 araç trafikten men edilirken, yakalama kaydı bulunan 3 araca da el konuldu. 80 araca 33 bin 395 lira, 15 şahsa ise 765 idari para cezası kesildi.

Fatih Çapkın

