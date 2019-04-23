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Jandarmadan huzur operasyonu: 34 gözaltı

Jandarmadan huzur operasyonu: 34 gözaltı
Jandarmadan huzur operasyonu: 34 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen hava destekli uygulamada 8 bin 225 şahıs ve 3 bin 663 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli gözaltına alınırken, 39 araç trafikten men edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşın yoğun kullandığı parklar, çay bahçeleri, okul çevreleri ve AVM'ler başta olmak üzere toplam 369 noktada 12.00-14.00 ve 18.00-20.00 saatleri arasında "Huzurlu sokaklar, güven ve huzur uygulaması" yaptı. Helikopter destekli uygulamaya 144 tim ve 642 personel katıldı. Uygulamada 8 bin 225 şahıs ve 3 bin 663 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs gözaltına alındı. Kontrollerde 39 araç trafikten men edilirken, yakalama kaydı bulunan 3 araca da el konuldu. 80 araca 33 bin 395 lira, 15 şahsa ise 765 idari para cezası kesildi.  

Fatih Çapkın
 

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