İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Japon mahkemesinde Covid-19 krizi

Japon mahkemesinde Covid-19 krizi
Japon mahkemesinde Covid-19 krizi

Japonya’da görülen bir davanın duruşmasında sanık avukatlarının maske takmayı reddetmesi üzerine, duruşma 2 saat başlatılamadı.

Korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) sona ermesiyle "yeni normal" olarak adlandırılan yaşam standartlarını hayata geçirmeye çalışan Japonya'da, korona virüs korkusu bu kez yargıya sekte vurdu. Tokyo Bölge Mahkemesinde görülen bir cinayet davasının duruşmasında savunma avukatları maske takmayı reddedince, oturum 2 saat boyunca başlatılamadı.

Bilirkişilerin savunmaları dinleyeceği duruşmada maske ile görüşlerini doğru şekilde aktaramayacaklarını iddia eden sanık avukatları, sağlıklı olduklarını ayrıca heyet ile aralarında mesafe bulunduğunu söyledi. Heyetin ısrarlarına rağmen maske takmayan savunma ekibi nedeniyle duruşma başlatılamadı. Hakimler ve avukatlar arasına plastik bariyer konmasıyla duruşma 2 saat gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Mahkeme sonunda avukatların tutumunu üzücü olarak niteleyen hakimler, duruşma salonuna gelen herkesin maske takması gerektiğinin altını çizdi.

Burak Ersoy
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.