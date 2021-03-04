Japonya Başbakanı Suga: 'OHAL'i 2 hafta daha uzatmayı düşünüyoruz'

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ülkenin belirli bölgelerinde salgın nedeniyle süren olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suga, normal şartlarda Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da Pazar gününe kadar sürmesi beklenen uygulamanın süresini 2 hafta uzatmayı düşündüklerini ifade etti. Günlük vaka sayılarında yeterli düşüşün kaydedilemediğini belirten Suga, OHAL'in sona ermesi için söz konusu eyaletlerdeki hastane doluluk oranlarının yüzde 50 ve altına inmesi gerektiğini vurguladı.

Bölge valileri ve Covid-19 uzman kurulunun görüşlerini alması beklenen hükümetin, OHAL ile ilgili kesin kararı yarın vereceği ifade edildi.

Valiler destek verdi

OHAL'in an itibarıyla sürdüğü 4 eyaletin valileri ise hükümetin OHAL uzatma sinyalini memnuniyetle karşıladı. Kanagawa, Chiba ve Saitama eyaletlerinin yöneticileri ile telekonferans yöntemiyle görüşen Tokyo Valisi Yuriko Koike, uzatma kararına destek verdi. Chiba Valisi Kensaku Morita ve Saitama Valisi Motohiro Ono'nun da uygulamanın süresinin uzatılmasını gerekli bulduğu ifade edilirken, Kanagawa Valisi Yuji Kuroiwa ise mevcut durumda uygulamayı planlanan tarihte sona erdirecek kadar gelişme kaydedilememesinin üzücü olduğunu belirtti.

7 Mart'ta son bulması bekleniyordu

Japonya'da hükümet, Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine 7 Ocak'ta OHAL ilan etmiş, uygulamanın kapsamı 11 eyaleti içine alacak şekilde genişletilmişti. Daha sonra süresi uzatılan OHAL'in geçtiğimiz Pazartesi günü itibariyle ise yalnızca Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da geçerli olacağı bildirilmişti. Hükümetin ilk planına göre, uygulamanın 7 Mart'ta tamamen sona ereceği açıklanmıştı.

Ülkede korona virüs salgınında toplam 436 bin 259 korona virüs vakası tespit edilirken, 8 bin 89 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Burak Ersoy