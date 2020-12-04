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Japonya benzinli araçlar satışını yasaklıyor

Japonya benzinli araçlar satışını yasaklıyor
Japonya benzinli araçlar satışını yasaklıyor

Japonya'da hükümet, "sıfır sera gazı emisyonu" hedefi doğrultusunda 2030'lu yılların ortalarında yeni benzinli araçların satışını yasaklamayı planlıyor.

Japonya'da hükümet 2030'lu yılların ortaları itibariyle benzinli araçların satışını yasaklamayı planlıyor. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Başbakan Yoshihide Suga'nın göreve geldiğinde işaret ettiği "2050 yılına kadar sıfır sera gazı emisyonu" hedefi doğrultusunda benzinli araç satışlarını aşamalı olarak durdurulması planlanıyor. Hayata geçecek uygulamanın ardından otomotiv endüstrisi, satışına devam edilecek benzinli-elektrikli hibrit araçlar için benzinli motor üretimini sürdürebilecek. Öte yandan uygulamanın hayata geçmesiyle benzinli araç üretiminde istihdam edilen kişilerin işlerini kaybedebileceğini öngören hükümet, söz konusu senaryo karşısında alternatif çözüm arıyor.

İklim değişikliği ile mücadele hedefi

Geçtiğimiz Eylül ayında görevi sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı alan Shinzo Abe'den devralan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Ulusal Meclis'te yaptığı ilk konuşmada ülkesinin 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıklamış, "İklim değişikliğine cevap vermek artık ekonomik büyümenin önünde bir engel değil. Alınacak tedbirlerin endüstriyel yapıda değişikliklere yol açarak ekonomideki büyümeyi azaltacağına dair düşüncelerimizi değiştirmeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Burak Ersoy

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